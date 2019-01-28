شكرا لقرائتكم إقالة جاريدو من تدريب الرجاء المغربي.. والسفري بديلاً له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير إعلامية مغربية، أن نادي الرجاء البيضاوي المغربي قرر إقالة الاسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق من منصبه عقب الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام النجم الساحلي التونسي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بمدينة "الرباط" المغربية، في "ذهاب" الدور ربع النهائى بمسابقة كأس زايد للأبطال "البطولة العربية".

ذكر موقع "البطولة"، أن نادي الرجاء البيضاوي أصدر بياناً رسمياً أعلن من خلاله إقالة جاريدو جاء كالتالي، بعد استشارة اعضاء المكتب التنفيذي والادارة الرياضية للنادي، عقد السيد جواد الزيات رئيس النادي بمعية بعض أعضاء المكتب صباح اليوم اجتماعا مع السيد خوان كارلوس جاريدو لتدارس وضعية النادي التي عرفت مجموعة من الاختلالات التقنية المهمة في الآونة الاخيرة التي انعكست سلبا على انسجام و أداء الفريق، وعقب هذا الاجتماع، تقرر فك الارتباط بالسيد خوان كارلوس جاريدو مع تكليف السيد يوسف السفري بتدبير الشؤون التقنية للفريق الاول بمساعدة بوشعيب المباركي وذلك الى غاية تعيين مدرب جديد للفريق".

وكان جاريدو نجح فى قيادة الرجاء البيضاوي المغربي للحصول بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية لعام 2018 على حساب فيتا كلوب الكونغولي، علماً بأن المدرب الاسباني كان ينتهي تعاقده مع الرجاء بنهاية الموسم الحالي.