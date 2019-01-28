شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع للأهلي أمام وادى دجلة.. أجايي يقود الهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الفريق أمام وادى دجلة اليوم المُقرر لها فى الثامنة مساء ، بإستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة العشرون من الدورى المصرى الممتاز خاصة بعد المحاضرة التى القاها المدير الفنى للاعبي فى فندق الاقامة والتى وضح من خلالها معالم التشكيل. ويضم التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة وادى دجلة ، كلاً من: محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن اشرف، على معلول ، محمد هاني ، عمرو السولية ، كريم نيدفيد ، حسين الشحات ، ناصر ماهر، رمضان صبحي وجونيور أجاي. وضمت قائمة الأهلى 20 لاعباً هم : حراسة المرمى: شريف إكرامي ، محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، أيمن اشرف، سعد سمير ، على معلول ، محمود وحيد ، باسم علي. خط الوسط: عمرو السولية ، هشام محمد ، رمضان صبحي، ناصر ماهر ، صالح جمعة، حسين الشحات، جيرالدو، أحمد حمودي، كريم نيدفيد. خط الهجوم: جونيور أجايي وصلاح محسن. وبذلك تشهد قائمة الاهلي عودة كلاً من صلاح محسن وجيرالدو بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة الأخيرة فيما يغيب حمدي فتحي الذى شارك للمرة الأولى في لقاء المقاصة الأخير الذى فاز فيه الأحمر بثلاثية نظيفة. ويغيب حمدي فتحي عن القائمة بسب اصابته بشد في العضلة الضامة.

وضمت قائمة الأهلى 20 لاعباً هم : حراسة المرمى: شريف إكرامي ، محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، أيمن اشرف، سعد سمير ، على معلول ، محمود وحيد ، باسم علي. خط الوسط: عمرو السولية ، هشام محمد ، رمضان صبحي، ناصر ماهر ، صالح جمعة، حسين الشحات، جيرالدو، أحمد حمودي، كريم نيدفيد. خط الهجوم: جونيور أجايي وصلاح محسن. وبذلك تشهد قائمة الاهلي عودة كلاً من صلاح محسن وجيرالدو بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة الأخيرة فيما يغيب حمدي فتحي الذى شارك للمرة الأولى في لقاء المقاصة الأخير الذى فاز فيه الأحمر بثلاثية نظيفة. ويغيب حمدي فتحي عن القائمة بسب اصابته بشد في العضلة الضامة.

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع للأهلي أمام وادى دجلة.. أجايي يقود الهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.