شكرا لقرائتكم كاف يعلنها.. أمم إفريقيا تنطلق 21 يونيو بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، اليوم، الاثنين، تحديد 21 يونيو القادم موعداً لإنطلاق النسخة القادمة من بطولة كأس الامم الافريقية التي تستضيفها مصر.

وقرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، تأجيل إنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لمدة أسبوع بناء على رغبة العديد من البلدان العربية، نظراً لتزامن فترة الإعداد للبطولة مع حلول شهر رمضان المبارك.

ومن المنتظر أن تختتم منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 19 يوليو القادم، على أن تقاك قرعة البطولة يوم 12 أبريل المقبل تحت سفح الأهرامات.

وتشهد النسخة القادمة من مسابقة كأس الأمم الأفريقية مشاركة 24 منتخباً للمرة الاولى فى التاريخ، علماً بأن منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على اللقب القاري "7 مرات".