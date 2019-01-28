شكرا لقرائتكم دي خيا: التأهل لدوري الأبطال سيكون صعبا رغم الانتصارات المتتالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقول الحارس ديفيد دي خيا إن سجل مانشستر يونايتد المثالي تحت قيادة المدرب المؤقت أولي جونار سولشار أنعش آمال النادي لكن التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم سيكون "صعبا".

وفاز مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس بكل مبارياته الست التي خاضها في الدوري الممتاز منذ أن تولى المدرب النرويجي المسؤولية خلفا لجوزيه مورينيو ليقلص الفارق مع تشيلسي الرابع من 11 إلى ثلاث نقاط لكنه لا يزال يتأخر بفارق 16 نقطة عن ليفربول "المتصدر".

وأبلغ دي خيا شبكة "سكاي" الرياضية "نحن سعداء بهذه الانتصارات لكننا لا نشعر بالرضا الكامل عن موقفنا. نحن من الأندية التي تنافس دوما على الألقاب".

وتابع "نرغب في العودة إلى المراكز المؤهلة لدوري الأبطال وهو هدف صعب لكننا نجحنا في تقليص الفارق مع المنافسين".

وبعد صعوده إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد الانجليزي على حساب أرسنال سيستضيف يونايتد في مباراته المقبلة فريق بيرنلي في الدوري غدا الثلاثاء ويشعر دي خيا بالقلق من المنافس الذي حصد عشر نقاط في آخر أربع مباريات.

وأضاف الحارس الإسباني "يحقق بيرنلي نتائج جيدة لكننا سنلعب على أرضنا ونمر أيضا بفترة ممتازة. نثق في الخروج بالنقاط الثلاث".

وتابع "بيرنلي فريق خطير لكننا نعرف الطريقة التي يلعبون بها. يضغطون عليك بالكرات الطويلة ويتمتعون بالخطورة في الكرات الثابتة".

وكانت آخر مرة فاز فيها مانشستر يونايتد على أرضه أمام بيرنلي في 2015 وتعادل الفريق الزائر في آخر مباراتين له في الدوري على "أولد ترافورد".