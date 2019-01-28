شكرا لقرائتكم خبر عن "مترجعش".. نصيحة شيخ الحراس لعصام الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر فكرى صالح، مدرب حراس المرمى بالمنتخب ووادى دجلة السابق وشيخ مدربى الحراس، مفاجأة غير متوقعة بعد قرار عصام الحضرى العودة إلى الملاعب، والتراجع عن فكرة اعتزال اللعب دولياً.

وكشف فكرى صالح أنه سيجرى اتصالا هاتفيا بعصام الحضرى ليقدم له النصيحة بعدم العودة مرة أخرى قائلا، "نصيحتى له مترجعش".

وأكد صالح أن الحضرى حقق كل الأرقام القياسية التى يحلم بها أى حارس، سواء فى البطولات الأفريقية أو كأس العالم، حيث شارك الحضرى فى مونديال 2018 بروسيا وكسر كل الأرقام القياسية ولم يسبقه غيره وحقق ما لم يحققه غيره.

وأضاف شيخ الحراس، "بعدما اتخذ الحضرى قرارا بالاعتزال لا يجب أن يعود ولازم "ميرجعش" بسبب بطولة أفريقية، سبق وشارك فى 6 نسخ منها، وطالما اعتزل مينفعش يرجع تانى، وفى النهاية القرار قراره لكن رأيى الشخصى أن لا يعود من الاعتزال الدولى، وأن يكون الموسم الحالى هو الأخير له فى الملاعب".

يذكر أن عصام الحضرى أعلن خلال الساعات الماضية التراجع عن قرار الاعتزال الدولى ، معلنا الاستعداد ليكون ضمن قائمة الفراعنة فى أمم افريقيا 2019