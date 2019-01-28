شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى للجولف يمنح مصر شرف تنظيم "حزمة" بطولات فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الاتحاد العربى للجولف، برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمى، إلى الاتحاد المصرى للعبة برئاسة المهندس ايمن حسين شرف تنظيم حزمة من البطولات العربية خلال العام الجارى 2019.

وقال نائب رئيس اتحاد الجولف وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد العربى تيمور أبو الخير، إن مصر ستنظم خمس بطولات عربية هذا العام خلال شهرى أبريل وسبتمبر المقبلين.

وأضاف أبو الخير أن مصر تستضيف البطولة العربية للرواد فى شهر أبريل المقبل ثم تستقبل فى شهر سبتمبر بطولات تحت 13عاما وهى مسابقة مستحدثة تقام للمرة الأولى ثم منافسات تحت 15 و 18عاما والسيدات.

وأشار تيمور أبو الخير إلى أن الاتحاد المصرى قدم عرضا مفتوحا للاتحاد العربى خلال الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذى باستعداد مصر لتنظيم واستضافة أى بطولة عربية للجولف، موضحاً أن مصر تملك كل المقومات اللازمة لإنجاح أى بطولة لتوافر كل العوامل اللازمة لذلك من ملاعب وفنادق على أعلى مستوى.

وأكد أن اتحاد الجولف يركز فى ملف تنشيط السياحة الرياضية ومنذ فترة لاستثمار الإمكانيات التى تتمتع بها مصر لاسيما أن الدولة نفسها فتحت هذا الملف على مصراعيه، بدليل كم البطولات الدولية والقارية المختلفة التى تستضيفها مصر هذا العام.