شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات تأهيل مروان وفتحى وحمدى فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض مروان محسن، لاعب الأهلي تدريبات الكرة على هامش مران الغائبين عن مباراة وادى دجلة المقرر لها اليوم، وينفذ مهاجم الأهلي برنامجا تأهيليا خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة، حيث يعاني مروان محسن من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادى دجلة فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، على استاد بتروسبورت فى الجولة العشرين من منافسات الدورى الممتاز.

كما خاض لاعبو الفريق الغائبون عن مباراة وادى دجلة مرانًا قويًا اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، وشارك فى المران إسلام محارب ورامى ربيعة ومحمد شريف وعمرو جمال وحسام عاشور ومروان محسن.

فيما واصل أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الاثنين على هامش مران الفريق علي ملعب التتش بالجزيرة ، ويعانى فتحى من الإصابة فى العضلة الأمامية، وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية فى «الجيم».

كما خاض حمدى فتحى وعلى لطفى، لاعبا الفريق، تدريبات تأهيلية في «الجيم» علي هامش مران الغائبين ويعاني حمدي فتحى من الإجهاد فى العضلة الضامة، فى حين يعانى على لطفى من الإجهاد العضلى.