ثنائي الأهلي يقتربان من الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ريهام حمدي:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، اقتراب الثنائي أكرم توفيق وإسلام جابر، من الانضمام للجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الخليج 365"، أنه سيتم الإعلان عن الصفقة رسميا خلال الساعات القادمة.

وكان الأهلي أنهى ضم إسلام جابر مدافع الألومينوم رسميًا لمدة 4 مواسم ونصف، قبل أن يتخذ قرارًا بإعارته.

وضم الجونة خلال الميركاتو الشتوي الرباعي: أحمد ياسر ريان، وأحمد حمدي، ومحمود الجزار، على سبيل الإعارة.

ويحتل الجونة المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة.