ثنائي الأهلي يقتربان من الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ريهام حمدي:
أكد مصدر بالنادي الأهلي، اقتراب الثنائي أكرم توفيق وإسلام جابر، من الانضمام للجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الخليج 365"، أنه سيتم الإعلان عن الصفقة رسميا خلال الساعات القادمة.
وكان الأهلي أنهى ضم إسلام جابر مدافع الألومينوم رسميًا لمدة 4 مواسم ونصف، قبل أن يتخذ قرارًا بإعارته.
وضم الجونة خلال الميركاتو الشتوي الرباعي: أحمد ياسر ريان، وأحمد حمدي، ومحمود الجزار، على سبيل الإعارة.
ويحتل الجونة المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة.
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