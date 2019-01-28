الدوري الإنجليزي: السيتي “المرهق” يلاقي نيوكاسل.. وليفربول أمام مهمة صعبة

رفع مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، التحدي أمام لاعبيه لمواجهة البرنامج المضغوط من المباريات في الفترة المقبلة، في سعيهم لمواصلة الضغط على ليفربول المتصدر، وذلك عشية مواجهة مضيفه نيوكاسل في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول خرج مبكراً من مسابقتي الكأس المحليتين، وبات يركز جهوده على الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، في حين لا تزال كتيبة غوارديولا تحارب على أربع جبهات، بعد أن بلغ الـ”سيتيزنز” المباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية، والدور الخامس من كأس إنجلترا، بعد فوزه الساحق على بيرنلي 5-0 السبت، والدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، إذ يواجهون مهمة سهلة على الورق ضد شالكه الألماني.

وفي الوقت الذي خاض فيه سيتي ثلاث مباريات في مدى أسبوع واحد ضد هيردسفيلد في الدوري وبورتون ألبيون في كأس الرابطة ثم بيرنلي في الكأس، كان ليفربول يخضع لمعسكر تدريبي دافيء في دبي.

واعتبر غوارديولا استمرار فريقه في المحاربة على أكثر من جبهة امتيازاً، بقوله: “من المهم جداً أن نتواجد في جميع المنافسات في يناير (كانون الثاني)، إنها علامة الفرق الكبيرة، ما هي الأندية الأفضل في العقد الأخير؟، يوفنتوس، بايرن ميونخ وبرشلونة لأن هذه الأندية تفوز بالدوري المحلي كل عام، بالكؤوس المحلية كل عام”.

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: “في بعض الأحيان يقف الحظ إلى جانبك، وفي بعض الأحيان الأخرى يتخلى عنك.. لا أستطيع منح فرصة للاعبين لأننا نخوض الكثير من المباريات.. لكني أقول لهم بأن ذلك يعتبر بمثابة امتياز، أما إذا اعتبروا ذلك بأنه مشكلة، فهذا خطأ كبير”.

وتابع غوارديولا: “عندما تبلغ الخامسة والثلاثين تستطيع الحصول على راحة من دون أي مشكلة.. تكون اعتزلت وتأخذ إجازة لمدة عام، أما الآن فالأمر مختلف، يجب أن نستمتع بهذا الامتياز”.

وبعد أن مر مانشستر سيتي بفترة انعدام وزن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قام برد فعل قوي من خلال فوزه في ثماني مباريات توالياً، وترافق ذلك مع عودة صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين بعد إصابة أبعدته أكثر من شهرين، بالإضافة إلى مشاركة الظهير الأيسر الفرنسي بنجامان مندي.

في المقابل، يستقبل ليفربول ليستر سيتي على ملعب آنفيلد وهو مرشح لإضافة ثلاث نقاط إلى رصيده.

واعتبر أسطورة ليفربول وهدافه التاريخي الويلزي إيان راش بأن فريق “الحمر” يخطو بثبات نحو لقب أول له منذ عام 1990 عندما كان في صفوفه، بقوله: “أعتقد بأن أنصار الفريق يشعرون بالإثارة لأن فريقهم في موقع أكثر من جيد، وهو أمر لم يحصل لهم منذ فترة طويلة، الآن يتعين على اللاعبين أن يتعاملوا مع كل مباراة على حدة”.

ورأى راش بوجود أكثر من عامل يؤكد أرجحية ليفربول لإحراز اللقب الغائب عن خزائنه منذ 29 عاماً، لاسيما بأنه الفريق يتمتع بدفاع صلب لم يدخل مرماه سوى 13 هدفاً في 23 مباراة، في حين يواصل ثلاثي خط الهجوم المكون من المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو مانيه هوايته التهديفية.

ويتصدر صلاح ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفاً، متقدماً بفارق هدفين عن مهاجم توتنهام هاري كاين المصاب حتى مارس (آذار) المقبل.

وأشاد راش بصلاح بقوله: “الموسم الماضي، كان صلاح بالنسبة إلي أفضل لاعب في العالم.. كان متوقعاً أن يكون الموسم الحالي أصعب، لكني أشعر بان مستواه تتطور ولهذا السبب هو يتصدر ترتيب الهدافين”.

ويأمل مدرب مانشستر يونايتد النروجي أولي غونار سولشار في أن يواصل فريقه سلسلة انتصاراته ويرفعها إلى تسعة في مختلف المسابقات، منذ أن استلم المهمة موقتاً حتى نهاية الموسم خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك عندما يستضيف بيرنلي على ملعب أولد ترافورد.

وبعد أن تخطى فرق متواضعة في مبارياته الست الأولى، نجح سولشار في هندسة الفوز على توتنهام في الدوري وعلى آرسنال في الكأس بعيداً عن قواعد الفريق، ليرفه من اسهمه في تولي المهمة نهائياً، علماً أن مجلس إدارة النادي أكد بأنه سيتخذ الوقت اللازم لتعيين مدرب بشكل نهائي للفريق.

وفي المباريات الأخرى، يلتقي هيدرسفيلد مع إيفرتون، وولفرهامبتون مع ويست هام، فولهام مع برايتون، آرسنال مع كارديف سيتي، بورنموث مع تشيلسي، ساوثامبتون مع كريستال بالاس، وتوتنهام هوتسبير مع واتفورد.