رسميًا | الرجاء يفسخ عقد رجل المشاكل “جاريدو”

فسخت إدارة الرجاء البيضاوي المغربي عقد المدرب الإسباني “كارلوس جاريدو” ظهر اليوم الاثنين، بعد مسيرة امتدت لعامين في العاصمة الاقتصادية “كازابلانكا”.

وقال النادي في بيان رسمي “بعد استشارة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة الرياضية للنادي، عقد السيد جواد الزيات (رئيس النادي)، بحضور بعض أعضاء مجلس الإدارة، اجتماعًا صباح اليوم مع السيد خوان جاريدو، لدراسة وضعية الفريق بعدما عرف مجموعة من الاختلالات الفنية المهمة في الآونة الأخيرة وانعكست بالسلب على انسجام وأداء الفريق”.

المدرب السابق لناديي الأهلي المصري والاتفاق السعودي دخل في مشاكل شخصية مع بعض نجوم الرجاء بالآونة الأخيرة، أمثال “الحافظي وليما مبايدي وبنحليب”، كما تشاجر مع اللاعبين بعد الخسارة أمام النجم الساحلي التونسي في البطولة العربية للأندية (كأس زايد)، ما جعل استمرار مدرب فياريال الأسبق على رأس الجهاز الفني للرجاء أمر مستحيل.

كارلوس جاريدو المدير الفني السابق لناديي كلوب بروج البلجيكي وريال بيتس الاسباني (صور: Getty)

ويحتل الرجاء المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المغربي للمحترفين برصيد 21 نقطة بفارق 9 نقاط عن غريمه التقليدي “الوداد” المتصدر والمتوج بلقب بطل الشتاء هذا الأسبوع.

وتابع البيان “عقب الاجتماع، تقرر فسخ عقد خوان جاريدو مع النادي، وتكليف السيد يوسف السفري بمسؤولية الشؤون الفنية للفريق الأول بمساعدة السيد بوشعيب المباركي، وذلك حتى تعيين مدرب جديد للفريق”.

وأمام الرجاء مواجهة صعبة على ملعب الدفاعي الحسني الجديدي يوم 30 يناير الحالي، برسم الجولة الـ 15 من الدوري المغربي للمحترفين، وسيواصل الفريق اللعب خارج قواعدهم في الجولة التالية عندما يحل ضيفًا على فريق شباب ريف الحسيمة.

وتجدر الإشارة إلى أن جاريدو قاد الرجاء البيضاوي لتحقيق لقبي كأس العرش المغربي بهزيمة الدفاع الجديدي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية نهاية عام 2017، وعاد في نهاية عام 2018 لقيادة الفريق لتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية (كأس الاتحاد الأفريقي سابقًا) على حساب نادي فيتا كلوب الكونجولي.