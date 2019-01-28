مروان محسن يواصل البرنامح التأهيلي على هامش مران الأهلي

مروان محسن لاعب الأهلي (أرشيفية) كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال خاض مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الكرة على هامش مران الغائبين عن مباراة وادي دجلة المقرر لها اليوم. لها اليوم. وينفذ مهاجم الأهلي برنامجا تأهيليا خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة، حيث يعاني مروان محسن من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية. ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد بتروسبورت في الجولة العشرين من منافسات الدوري الممتاز.

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