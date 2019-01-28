الأهلي يشارك في بطولة الغطس بـ 13 لاعبًا ولاعبة

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

استقر الجهاز الفني لفريق الغطس بالنادي الأهلي، علي سفر 13 لاعبًا ولاعبة، للمشاركة في بطولة هولندا الدولية التي تقام خلال الفترة من 31 يناير الجاري وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

واللاعبون هم: بلال السيد وأحمد سالم ويوسف المغربي وزياد يسري وأحمد هاني وتميم مفتاح، ياسين عادل، و ياسين خالد، هنا هاني وريتاج سامح، وسما خالد وشهد أيمن وهنا وليد.

ويترأس بعثة الغطس بالأهلي التي تتوجه غدا الثلاثاء إلى هولندا، طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي.

ويشارك في بطولة هولندا الدولية، العديد من الفرق الكبرى في العالم، وتعد واحدة من البطولات العالمية التي يتواجد بها أبطال اللعبة، والأندية المميزة في لعبة الغطس.