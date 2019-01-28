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كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة فريق الغطس التي تتوجه غدا الثلاثاء إلى هولندا؛استعدادا للمشاركة في بطولة هولندا الدولية التي تقام خلال الفترة من 31 يناير الجاري وتستمر إلى 6
وتعد بطولة هولندا الدولية، من أكبر البطولات العالمية في الغطس، ويشارك بها العديد من الفرق المميزة في دول العالم، ووافق مجلس الأهلي في وقت سابق على مشاركة فريق النادي في البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق قنديل رئيسًا لبعثة فريق الغطس بالأهلي المسافرة إلى هولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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