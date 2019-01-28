طارق قنديل رئيسًا لبعثة فريق الغطس بالأهلي المسافرة إلى هولندا

طارق قنديل عضو مجلس الاهلي (أرشيفية)

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة فريق الغطس التي تتوجه غدا الثلاثاء إلى هولندا؛

استعدادا للمشاركة في بطولة هولندا الدولية التي تقام خلال الفترة من 31 يناير الجاري وتستمر إلى 6فبراير المقبل.

وتعد بطولة هولندا الدولية، من أكبر البطولات العالمية في الغطس، ويشارك بها العديد من الفرق المميزة في دول العالم، ووافق مجلس الأهلي في وقت سابق على مشاركة فريق النادي في البطولة.