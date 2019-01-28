مصر تنظم البطولة العربية لرواد الجولف في أبريل

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

منح الاتحاد العربى للجولف برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمى إلى الاتحاد المصرى للعبة برئاسة المهندس أيمن حسين شرف تنظيم حزمة من البطولات العربية خلال العام الحالى 2019.

وصرح نائب رئيس اتحاد الجولف وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد العربى تيمور أبو الخير أن مصر ستنظم خمس بطولات عربية هذا العام خلال شهرى أبريل وسبتمبر المقبلين.

قال إن مصر تستضيف البطولة العربية للرواد فى شهر أبريل المقبل ثم تستقبل فى شهر سبتمبر القادم بطولات تحت 13عاما وهى مسابقة مستحدثة تقام للمرة الأولى ثم منافسات تحت 15 و 18عاما والسيدات.

أشار تيمور أبو الخير قائلا إن الاتحاد المصرى قدم عرضا مفتوحا للاتحاد العربى خلال الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذى

باستعداد مصر لتنظيم واستضافة أى بطولة عربية للجولف.

أكد قائلا إن مصر تملك كل المقومات اللازمة لإنجاح أى بطولة لتوافر كل العوامل اللازمة لذلك من ملاعب وفنادق على أعلى مستوى.

أضاف قائلا إن اتحاد الجولف يركز تماما فى ملف تنشيط السياحة الرياضية ومنذ فترة لاستثمار الإمكانيات التى تتمتع بها مصر لاسيما وأن الدولة نفسها فتحت هذا الملف على مصراعيه بدليل كم البطولات الدولية والقارية المختلفة التى تستضيفها مصر هذا العام.