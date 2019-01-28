رياضة | "شيكابالا" في الزمالك لحسم مصيره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شيكابالا" في الزمالك لحسم مصيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب فريق الزمالك جلسة خلال ساعات مع إدارة نادي الزمالك لحسم مصيره مع الفريق بصورة نهائية.

ويرغب شيكابالا في الانضمام إلى صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري بعدما وافقوا على تحمل قيمة باقي عقده مع نادي أبولون اليوناني في الوقت الذي رفض فيه النادي الأبيض رحيله لزعيم الثغر بسبب توتر العلاقة بين الناديين.

ويرى شيكابالا أن خطوة الاتحاد هي الأفضل له في الوقت الحالي وسط رفضه التام البقاء مع فريق أبولون اليوناني بسبب تواضع الإمكانيات هناك.

ووضع مسئولو الزمالك اللاعب بين خيارين إما بالانضمام إلى أي نادي في بطولة الدوري بعيدًا عن الاتحاد السكندري أو وضعه على قائمة الانتظار.

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