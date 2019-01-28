رياضة | الإنتاج الحربي يحدد سعر بيع عامر عامر للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربي يحدد سعر بيع عامر عامر للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد مهدى، مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربى، وجود رغبة لدى نادى الأهلى لضم عامر عامر حارس الفريق، رغم تجديد تعاقده مع النادى قبل نهايته بنهاية الموسم الجارى.

وقال فى مداخلة لبرنامج "ملعب 9090" الذى يقدمه إبراهيم فايق على الراديو 9090، إن عامر جدد عقده مع النادى من أجل إفادتنا ماديا حال انتقاله إلى أى فريق آخر، مضيفا أن النادى لن يقف فى طريق مستقبل اللاعب إذا وصل له عرض رسمى، ولن نضع شروطا تعجيزية مثل باقى الأندية التى تطلب 50 و80 مليون جنيه".

وتابع: "أن الإنتاج لن يبيع عامر بأقل من 20 مليون جنيه، خصوصا مع اقتراب انضمامه لمنتخب مصر الفترة المقبلة، ولا نية لبيعه إلا بعد نهاية الموسم".

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