رياضة | فالنسيا يطرق أبواب الرحيل عن اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالنسيا يطرق أبواب الرحيل عن اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الإكوادوري أنطونيول فالنسيا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من الرحيل عن الأولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ذكرت صحيفة صن سبورت الإنجليزية، أن أنطونيو فالنسيا لاعب اليونايتد بات على مشارف الرحيل عن الفريق بعد استبعاده من الحسابات .

واضافت الصحيفة، أن نيوكاسل وفولهام الثاني المنافس في البريميرليج أعلنا رغبتهما في التعاقد مع فالنسيا خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويسعي فالنسيا لإيجاد حل للخروج عن اليونايتد من أجل المشاركة الأساسية مع فريق جديد بعد خروجه من حسابات النرويجي سولسكير المدير الفني للفريق.