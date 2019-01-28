رياضة | إصابة جديدة تضرب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة جديدة تضرب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأهلي في مهمة صعبة أمام وادي دجلة

يحل الأهلي نظيره ضيفا على وادي دجلة، في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم ومواصلة نغمة انتصاراته عقب الفوز على مصر المقاصة في الجولة الماضية بثلاثة أهداف دون رد، لمواصلة مطاردة الزمالك صاحب المركز الأول.

واستدعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي للقاء اليوم قائمة تضم كل من:-

شريف إكرامي، ومحمد الشناوي؛ محمد هاني، وياسر إبراهيم، وأيمن اشرف، وسعد سمير، وعلي معلول، ومحمود وحيد، وباسم علي، عمرو السولية، وهشام محمد، ورمضان صبحي، وناصر ماهر، وكريم نيدفيد، وصالح جمعة، وجونيور أجايي، وحسين الشحات، وأحمد حمودي، وجيرالدو، صلاح محسن.

ويغيب عن الأهلي في لقاء اليوم 14 لاعبا وهم:-

حسام عاشور وأحمد فتحي ووليد سليمان ومحمد نجيب ومروان محسن ووليد أزارو ومحمد محمود وأحمد الشيخ وأكرم توفيق وأحمد علاء وحمدي فتحي بسبب الإصابة، وعلي لطفي ومحمد شريف وإسلام محارب لوجهة نظر فنية.

وعلى الحانب الأخر يسعى فريق وادي دجلة بقيادة اليوناني تاكيس جونياس إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل لقب الدوري العام لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري.

واستدعى الجهاز الفني لوادي دجلة للقاء اليوم قائمة تضم كل من:-

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف – شريف رضا - خالد وليد. الدفاع: رمزي خالد – أسامة العزب – أحمد رمضان "بيكهام" – بسام وليد – طع عثمان - عمرو صالح الوسط: حسام عرفات - محمد عبد العاطي – يايا سوماهورو - يعقوبو بوزاس فاسيليوس - محمد هلال - إبراهيم عايش - أحمد سعيد - مصطفي طلعت. الهجوم: إبراهيما نداي - محمد جمال "بيبو".

ويحتل وادي دجلة المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 19 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل في 5 وخسر 9 مباريات، بينما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 30 نقطة حيث فاز في 9 مواجهات وتعادل 3 وخسر 3 مباريات.