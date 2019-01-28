رياضة | الزمالك يكشف سبب رفض بيع طارق حامد لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف سبب رفض بيع طارق حامد لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك الاستغناء عن طارق حامد لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الابيض لصالح نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن بيع طارق حامد كان سوف يتسبب في أزمة كبيرة بين مجلس الإدارة وجماهير النادي، باعتبار اللاعب واحد من أهم الأوراق في الفريق الابيض خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف المصدر ذاته بأن أمير مرتضى منصور والسويسري كريستيان جروس رفضا بيع اللاعب لبيرامبدز بالرغم من وجود عرض مالي تخطى جميع التوقعات.

وطلب المدير الفني عدم التفريط في اي لاعب من القوام الحالي للفريق، وأن أي استغناء عن أي لاعب سيترك أثر سلبي على المنظومة بشكل عام.