رياضة | ريال مدريد يلجأ لعدو برشلونة لحل الأزمة الدفاعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يلجأ لعدو برشلونة لحل الأزمة الدفاعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني في التفكير بالتعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن لعنة الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الماضية على المستوي الدفاعي بعد إصابة راموس يوم أمس في لقاء إسبانيول، دفعت النادي لفكرة التعاقد مع مدافع جديد في الصيف.

وزاد راموس من أزمة الريال على المستوي الدفاعي، في ظل ابتعاد ناتشو عن المستوي وإصابة المدافع الشاب فابيخو.

واضاف الموقع، أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع البرازيلي ماركينيوس مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن طريق تجهيز عرض بقيمة 80 مليون يورو.

ارتباط ريال مدريد بالتعاقد مع ماركينيوس ليس للمرة الأولي بل فكر بيريز رئيس النادي في ضمه من قبل عندما كان لاعباً في روما الإيطالي.