رياضة | أوزيل يتلقى صدمة قوية في مفاوضات الإنتر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوزيل يتلقى صدمة قوية في مفاوضات الإنتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلي أن إنتر ميلان الإيطالي سيواجه مشكلة كبيرة في صفقة التعاقد مع مسعود أوزيل لاعب وسط فريق أرسنال. ذكرت صحيفة التوتو ميركاتو، أن مسعود أوزيل بدأ يفكر بشكل جاد في الرحيل عن أرسنال والانضمام لصفوف فريق إنتر ميلان بحثاً عن فرصة المشاركة. وخرج أوزيل من حسابات أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال خلال المباريات الماضية ، مما دفع أوزيل للتفكير في الخروج عن الجانرز على سبيل الإعارة لإنتر ميلان. واكدت التقارير، على أن هناك مشكلة تواجه الإنتر في صفقة التعاقد مع أوزيل وهو الراتب الأسبوعي للاعب حيث يحصل الألماني على 350.000 يورو في الأسبوع من أرسنال وهو نفس الراتب الذي يتطلع للحصول عليه من الإنتر.

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