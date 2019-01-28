رياضة | اليوم .. ثلاث مباريات في البطولة العربية للأندية للسيدات للطائرة فى غياب الاهلى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. ثلاث مباريات في البطولة العربية للأندية للسيدات للطائرة فى غياب الاهلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق عصر اليوم الاثنين منافسات اليوم الثاني للبطوله العربية للكرة الطائرة للانديه للسيدات رقم 20 علي ملعب الصالة المغطاة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولي والتى تستمر حتى يوم السبت المقبل ، حيث تقام ثلاث مباريات، فيلتقى الصفاقسي التونسي مع الدفاع الحسني المغربي فى الساعة الثالثه عصرا ، والمحرق البحرينى مع الصيد المصري فى تمام الخامسه مساء ، و تختتم مباريات اليوم بلقاء الزمالك وسبورتنج فى السابعه مساء ، فى حين يحصل فريق الاهلى على راحة من المباريات.

ويعد لقاء الزمالك وسبورتنج الاقوى اليوم . بعد هزيمة الزمالك امس امام الصفاقسي التونسى وفوز سبورتنج على المحرق البحرينى بنفس النتيجة ، حيث يسعى الزمالك للفوز باللقاء للمنافسة على المركز الثالث والميدالية البرونزية ، فى حين يسعى سبورتنج لتأكيد جدارته بالمنافسة على اللقب مع الاهلى والصفاقسى اللذان يحتلان قمة البطولة بعد انتهاء منافسات اليوم الاول بالفوز على الدفاع الحسنى المغربى والزمالك على الترتيب بنتيجة 3 / 0 بسهولة .

يحضر فعاليات اليوم الثاني مجلس إداره الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس خالد ناصف سليم والدكتور بشير العلوان ممثل الاتحاد العربي وهناء حمزه رئيس اللجنه المنظمه وأحمد عبدالدايم مدير البطوله ولجنة المراسم برئاسة المهندس محمد عوض وجميع اللجان العاملة في البطوله .