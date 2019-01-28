رياضة | ثاندر يتخطى باكس في دوري السلة الأمريكي

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سجل بول جورج، 8 رميات ثلاثية وأحرز 36 نقطة ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 118-112 على ضيفه ميلووكي باكس، في دوري السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.
وأحبط هيوستون روكتس انتفاضة أورلاندو ماجيك ليفوز عليه 103-93، بفضل تألق جيمس هاردن في الأنفاس الأخيرة.
وأنهى هاردن اللقاء مسجلا 40 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه.
وسحق لوس أنجلوس كليبرز منافسه سكرامنتو كينجز بنتيجة 122-108.
وسجل لاماركوس ألدريدج 30 نقطة، ليقود فريقه سان أنطونيو سبيرز للفوز 132-119 على واشنطن ويزاردز.
وتجنب لوس أنجلوس ليكرز، التعرض لسلسلة من 4 هزائم متتالية، بالفوز 116-102 على فينكس صنز الذي تجرع الهزيمة الثامنة على التوالي.
وسجل إليك بيركس 18 نقطة من بينها محاولة ناجحة قبل 17 ثانية من النهاية، ليقود كليفلاند كافاليرز للفوز 104-101 على شيكاجو بولز.
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