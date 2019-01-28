رياضة | ثلاثي الرعب في ليفربول يقرب لقب البريميرليج من الأنفيلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلاثي الرعب في ليفربول يقرب لقب البريميرليج من الأنفيلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى سيمون مينيوليه حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، أن الريدز يملك خط هجوم مرعب، بفضل تواجد الثلاثي المصري والسنغالي والبرازيلي.

ويقود هجوم ليفربول كل من محمد صلاح، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو، ويقدم الثلاثي مستوى مميز مع الريدز في أخر موسمين على التوالي.

وقال الحارس: هجوم ليفربول أصبح أكثر توازناً الأن، المكسبب المستمر في البريميرليج، يجعلهم قادرين على رفع كأس الدوري في شهر مايو.

وأضاف مينيوليه: أصبحت الأهداف مشتركة الآن، كان لدينا فريق جيد بالفعل في 2013-2014 ولكن في اللحظة التي تعرضنا فيها لإصابة أو اثنين أصبح من الصعب، في الفوز بالدوري، ولكن هذا لن يتكرر الموسم الجاري.

ويعتلي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 60 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني والمنافس الوحيد على اللقب.