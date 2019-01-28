رياضة | إبراهيموفيتش الجديد يقترب من قيادة هجوم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيموفيتش الجديد يقترب من قيادة هجوم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في حين لا يزال ريال مدريد يعاني من عدم وجود هدف من مهاجميه، فإن أحد اللاعبين المحليين يواصل مسيرته المتألقة مع فريق الشباب.

بيدرو رويز والملقب بـ إبراهيموفيتش، أظهر مدى جودته للتواجد في الفريق الأول بنادي ريال مدريد، بعد المستوى المميز الذي قدمه في مباراة الدوري ضد خيتافي.

إبراهيموفيتش من شباب ريال مدريد ويبلغ من العمر 18 عامًا، ولكنه لم يتوقف عن مفاجأته وأهدافه الفريدة من نوعها.

وقع المهاجم الشاب على هدفين ضدّ خيتافي بهدف من الرأس وهدف جميل من خارج المنطقة. مع هذين الهدفين ، أحرز بيدرو رويز بالفعل 12 هدفاً في بطولة الدوري بالإضافة إلى ثلاثة أهداف أخرى في دوري الشباب UEFA.

أرقام اللاعب الشاب، جذبت أنظار الفريق الأول، خلال الفترة الحالية، وبات قريباً من التواجد مع المرينجي، لقيادة خط هجومه.