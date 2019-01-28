رياضة | الجمعة القادمة: انطلاق الدوري المصري لكرة القدم الأمريكية في نسخته الخامسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمعة القادمة: انطلاق الدوري المصري لكرة القدم الأمريكية في نسخته الخامسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق الجمعة القادمة، منافسات الدوري المصري لكرة القدم الامريكية في نسخته الخامسة وذلك على ملعب نادي نيو جيزة بمشاركة 600 لاعب واداري ومدرب يمثلون 8 فرق . وينظم الائتلاف المصري لكرة القدم الامريكية منافسات بطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي بين فرق (كايرو ولفز- هيل هاوندز – كايرو واريرز – كايرو بيرز – تايجرز msa-ايجلز guc-الجزيره ثاندر- تاتينز auc ). جدير بالذكر أن فريق كايرو هيل هاوندز قد حصل على بطولة دوري العام الماضي 2018 بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق كايرو ولفز بنتيجة 12/0 على ملعب المركز الأولمبي بالمعادي .

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