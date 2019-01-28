رياضة | وزير الرياضة يشيد بأداء جيانا فاروق بعد فوزها بفضية بطولة البريميرليج الدولية بفرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يشيد بأداء جيانا فاروق بعد فوزها بفضية بطولة البريميرليج الدولية بفرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز الذى قدمته بطلة مصر "جيانا فاروق" لاعبة الكاراتيه في منافسات بطولة البريميرليج الدولية بفرنسا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وتحقيقها الميدالية الفضية بعد مباراتها أمام بطلة فرنسا في نهائي البطولة.

وتعد بطولة البريميرليج الدولية واحدة من أهم البطولات الدولية في لعبة الكاراتيه، وشارك بها 760 لاعباً ولاعبة من 82 دولة من جميع أبطال العالم.

وعول وزير الرياضة على قدرة لاعبي ولاعبات مصر في الكاراتيه في تحقيق العديد من الميداليات الأوليمبية بأوليمبياد طوكيو القادمة بعد اعتماد اللعبة أوليمبياً، لافتا إلى تميز مستوى وأداء لاعبي مصر في الكاراتيه في جميع البطولات الدولية التي يشاركون بها، وفوزهم بها.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على التنسيق المتواصل بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية؛ لمتابعة استعداداتهم على صعيد تنفيذ البرامج والخطط التدريبية لإعداد لاعبي مصر للبطولات الدولية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، مؤكداً دعم الوزارة للاتحادات الرياضية، وجميع اللاعبين ومؤازرتهم للفوز بالمراكز المتقدمة في البطولات التي يشاركون بها على صعيد المستوى العربي والقارى والإقليمي والدولى.

جيانا فاروق تتوج ببرونزية بطولة العالم للكاراتيه