رياضة | وزير الرياضة يشيد بأداء جيانا فاروق بعد فوزها بفضية بطولة البريميرليج الدولية بفرنسا

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أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز الذى قدمته بطلة مصر "جيانا فاروق" لاعبة الكاراتيه في منافسات بطولة البريميرليج الدولية بفرنسا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وتحقيقها الميدالية الفضية بعد مباراتها أمام بطلة فرنسا في نهائي البطولة.
وتعد بطولة البريميرليج الدولية واحدة من أهم البطولات الدولية في لعبة الكاراتيه، وشارك بها 760 لاعباً ولاعبة من 82 دولة من جميع أبطال العالم.
وعول وزير الرياضة على قدرة لاعبي ولاعبات مصر في الكاراتيه في تحقيق العديد من الميداليات الأوليمبية بأوليمبياد طوكيو القادمة بعد اعتماد اللعبة أوليمبياً، لافتا إلى تميز مستوى وأداء لاعبي مصر في الكاراتيه في جميع البطولات الدولية التي يشاركون بها، وفوزهم بها.
وأكد الدكتور أشرف صبحي على التنسيق المتواصل بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية؛ لمتابعة استعداداتهم على صعيد تنفيذ البرامج والخطط التدريبية لإعداد لاعبي مصر للبطولات الدولية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، مؤكداً دعم الوزارة للاتحادات الرياضية، وجميع اللاعبين ومؤازرتهم للفوز بالمراكز المتقدمة في البطولات التي يشاركون بها على صعيد المستوى العربي والقارى والإقليمي والدولى.
جيانا فاروق تتوج ببرونزية بطولة العالم للكاراتيه
حققت المصرية جيانا فاروق، ميدالية، خلال مشاركتها في منافسات بطولة العالم للكاراتية، المقامة حاليًا بإسبانيا، حتى الإثنين المقبل.
وحصلت جيانا فاروق، على الميدالية البرونزية، عقب فوزها على بطلة تركيا في منافسات وزن تحت 61 كجم.
كما أحرزت المصرية شيماء أبو اليزيد، الميدالية البرونزية، بعد تغلبها على بطلة سويسرا، بمنافسات وزن فوق 68 كجم.
ويُشارك الكاراتية المصري، بمنافسات البطولة بـ5 لاعبات، هن: ياسمين عطية، رضوى سيد، فريال عبدالعزيز، جيانا فاروق، في منافسات الكوميتيه، والكاتا اللاعبة سارة عاصم.
بالإضافة إلى 9 لاعبين، وهم علي الصاوي، أحمد الأصفر، محمد الكتبي، أحمد المصري، مالك سلامة، عمر حجازي، أحمد أشرف، طه طارق، وعبد الله كتبي.
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