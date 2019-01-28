شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة كبيرة في طريق إنتر ميلان لضم أوزيل والان مع التفاصيل

الخليج 365- يواجه نادي إنتر ميلان الإيطالي أزمة كبيرة في التعاقد مع مسعود أوزيل لاعب وسط فريق أرسنال. وفقا لصحيفة توتو ميركاتو، فإن مسعود أوزيل بدأ يفكر بشكل جاد في الرحيل عن أرسنال والانضمام لصفوف فريق إنتر ميلان بحثاً عن فرصة المشاركة. وخرج أوزيل من حسابات أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال خلال المباريات الماضية ، مما دفع أوزيل للتفكير في الخروج عن الجانرز على سبيل الإعارة لإنتر ميلان. واكدت التقارير، على أن هناك مشكلة تواجه الإنتر في صفقة التعاقد مع أوزيل وهو الراتب الأسبوعي للاعب حيث يحصل الألماني على 350.000 يورو في الأسبوع من أرسنال وهو نفس الراتب الذي يتطلع للحصول عليه من الإنتر.

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