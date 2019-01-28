شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يرحب برحيل لاعبيه للأهلي المصري والان مع التفاصيل

رحب خالد مهدي مدير الكرة بالفريق الأول للإنتاج الحربي، برحيل لاعبي الفريق للأهلي المصري في حالة تقديم عرض رسمي ومناسب للاعبين.

وتحدت مهدي خلال إذاعية لراديو "9090"،عن ملف رحيل اللاعبين في الميركاتو الشتوي الحالي، خاصة بشأن رحيل حارس مرمى الفريق إلى الأهلي المصري.

وقال مهدي أن الفريق الأحمر بم يقدم عرض رسمي حتى الآن لضم اللاعب، فهو مجرد كلام وكلاء، مشيرًا إلى أن من المقرر أن ينتهي عقد حارس العجلات الحربية في الموسم الجاري، لكن لجنة الكرة ومختار مختار المدير الفني أقنعوا اللاعب بالتجديد.

وأكد أن الإدارة الفنية ليس لديها أي مانع في رحيل اللاعب بداية الموسم الجديد، حال تقدم الأهلي بعرض رسمي، ولكننا نريد زيادة سعر اللاعب وتحقيق أقصى استفادة مادية منه، خاصة أنه لا يوجد أي شرط جزائي في عقده معنا.

وتحدث عن مفاواضات الأهلي المصري لضم محمود حمادة لاعب الوسط، قائًلا: الأهلي يتحرك بشكل رسمي لضمه، لكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن.

وعن انتقال أحمد شديد قناوي لفريق بيراميدز المصري، استطرد حديثه قائلًا : “حتى الآن لا يوجد عرض رسمي كلام وكلاء لاعبين فقط أيضًا.

ويذكر أن الإنتاج الحربي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة.