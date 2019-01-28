شكرا لقرائتكم خبر عن سولاري يوجه صدمة قوية لثنائي ريال مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشفت تقارير صحفية مفاجأة عن مستقبل ثنائي ريال مدريد مارسيلو وإيسكو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حال استمرار سولاري مدربا للفريق.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، إن استمرار سولاري مديراً فنياً لريال مدريد بعد نهاية الموسم الجاري قد يفتح باب الرحيل أمام الثنائي مارسيلو وإيسكو.

واضافت التقارير، أن إدارة ريال مدريد لن تقف عائقاً ضد قرار سولاري وستوافق على كافة طلباته حال تقديمه بشكل رسمي طلب للإدارة برحيل الثنائي.

واشارت التقارير، إلي أن سولاري أصبح يعتمد على المدافع الشاب ريغليون على حساب مارسيلو في الجانب الأيسر كان أخرها في مباراة الامس أمام إسبانيول، فيما ظل إيسكو يشاهد اللقاء من على مقاعد البدلاء.

وأكدت التقارير، على أن شائعات رحيل إيسكو ومارسيلو عن ريال مدريد تعد بمثابة أخبار سعيدة لنادي يوفنتوس الإيطالي والذي يرغب في ضم الثنائي سوياً في الميركاتو الصيفي.