شكرا لقرائتكم خبر عن "ماركا" تشيد ببنزيما وتلقبه بالساحر لهذا السبب والان مع التفاصيل

نال الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني إشادة كبيرة من قبل الصحافة الإسبانية، عقب الإداء المتميز الذي ظهر به في لقاء قريقه أمام إسبانيول، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد، على ملعب "باور 8"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وذكرت صحيفة "ماركا"، في إصدارها صباح اليوم الأثنين، إن كريم بنزيما قدم أفضل مبارياته مع ريال مدريد الموسم الحالي، ووصفته بـ"الساحر" بعدما سجل "هدفين" وصنع آخر سجله الجناح الويلزى جاريث بيل في فوز المارينجي على إسبانيول بأربعة أهداف.

وأشادت الصحيفة بأداء بنزيما حيث قالت: إن النادي لا يحتاج لشراء مهاجم جديد كما يقول الجميع، فالمهاجم الحقيقي متواجد بين أسوار النادى طوال الفترة الماضية، قدم كريم بنزيما أحد أفضل مبارياته هذا الموسم بتسجيله هدفين كان من الممكن أن يضاعفهما، بالطبع هذان الهدفان لم يكونا كل شىء لأننا لم ننس العمل الكبير الذى قام به من أجل الفريق".

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وسجل بنزيما أسرع أهداف نادى ريال مدريد الإسبانى هذا الموسم أمام إسبانيول، ونجح في تنفيذ 54 تمريرة صحيحة من أصل 58 قام بها أمام الفريق الكتالوني محققاً أفضل أرقامه في مباراة واحدة بمسابقة الدوري الاسباني.

وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أن كريم بنزيما سجل أول أهداف الفريق الملكي أمام إسبانيول بعد مرور 187 ثانية على إنطلاق المباراة.

ووصل رصيد أهداف المهاجم الفرنسي خلال مشواره الكروي إلى 300 هدف، بواقع 207 أهداف مع ريال مدريد و66 هدفاً مع ليون الفرنسى، و27 هدفاً مع منتخب فرنسا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 39 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة بفارق 10 نقاط.