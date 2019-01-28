شكرا لقرائتكم خبر عن الحذاء الذهبي.. ميسي في الصدارة ومحمد صلاح الرابع والان مع التفاصيل

الخليج 365- يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الكبري خلال الموسم الجاري.

ونجح ميسي في قيادة برشلونة يوم أمس للفوز على نظيره جيرونا في ديربي كتالونيا بهدفين مقابل لاشئ في الجولة الحادية والعشرين سجلهما سيميدو وليونيل ميسي.

وفقا لصحيفة الموندو ديبورتيفو، فإن ميسي رفع رصيده للهدف 18 في المركز الأول برصيد 36 نقطة، وجاء ترتيب قائمة هدافي الحذاء الذهبي كالتالي:

1- ليونيل ميسي (برشلونة / الدوري الفرنسي) 18 هدف / 36 نقطة

2. كيليان مبابي (باريس سان جيرمان / الدوري الفرنسي ) 17 هدف / 34 نقطة

3- فابيو كواريالا (سامبدوريا / الدوري الايطالي) 16 هدف / 32 نقطة

4- محمد صلاح (ليفربول / الدوري الانجليزي) 16 هدف / 32 نقطة

5- ليليو (نومي كالجيو / استونيا) 31 هدفًا / 31 نقطة

6- مباي ديان (كاسيمباسا / الدوري الرتركي) 20 هدف / 30 نقطة.

7- زكريا بجليلشفيلي (فلورا تالين، استونيا) 30 هدف / 30 نقطة.

8- لويس سواريز (برشلونة / الدوري الإسباني) 15 هدف / 30 نقطة

9- باولينيو (هاكن / الدوري السويدي) 20 هدف / 30 نقطة

10- دوفان زاباتا (اتلانتا / الدوري الإيطالي) 15 هدف / 30 نقطة.