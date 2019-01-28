شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل: مشاركة نيمار ضد مانشستر يونايتد «صعبة للغاية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إن سيكون من الصعب جدًا على نيمار خوض المباراة ضد مانشستر يونايتد، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في 12 فبراير.
وأوضح: «سيكون من المبكر الحديث عن تاريخ لعودة نيمار لأنه يتعين علينا انتظار رد فعل نيمار على العلاج لمعرفة فكرة أوضح عن غيابه».
وتعرض نيمار للإصابة في مشط القدم خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورج الأربعاء الماضي، وهي الإصابة ذاتها التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية الموسم الماضي وغيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر.
وتأتي الإصابة الجديدة قبل ثلاثة أسابيع من لقاء فريقه المرتقب ضد مانشستر يونايتد في 12 الشهر المقبل ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
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