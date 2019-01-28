شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يعلن موقف الزمالك النهائي بشأن رحيل طارق حامد وعبدالله جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أنه لا توجد أي نية على الإطلاق للتفريط في خدمات طارق حامد أو عبدالله جمعة، لاعبا الفريق، وكذلك الاستغناء عن أي لاعب بالقوام الأساسي للفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية، مهما كانت المغريات المادية.

وأضاف أمير، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «هدفنا الحفاظ على استقرار وانسجام الفريق، من أجل المنافسة على جميع البطولات وتحقيق الألقاب خلال الموسم الكروي الحالي محليًا وأفريقيًا».

وكان تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عن تحدث مع مسؤولي الزمالك عن عقد صفقة تبادلية يحصل بموجبها على خدمات الثنائي طارق حامد وعبدالله جمعة، مقابل انتقال عمرو مرعي ومحمد حمدي ومهند لاشين إلى صفوف الأبيض، بالإضافة إلى مبلغ مالي.