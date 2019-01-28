شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يعلن موقف الزمالك النهائي بشأن رحيل طارق حامد وعبدالله جمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أنه لا توجد أي نية على الإطلاق للتفريط في خدمات طارق حامد أو عبدالله جمعة، لاعبا الفريق، وكذلك الاستغناء عن أي لاعب بالقوام الأساسي للفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية، مهما كانت المغريات المادية.
وأضاف أمير، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «هدفنا الحفاظ على استقرار وانسجام الفريق، من أجل المنافسة على جميع البطولات وتحقيق الألقاب خلال الموسم الكروي الحالي محليًا وأفريقيًا».
وكان تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عن تحدث مع مسؤولي الزمالك عن عقد صفقة تبادلية يحصل بموجبها على خدمات الثنائي طارق حامد وعبدالله جمعة، مقابل انتقال عمرو مرعي ومحمد حمدي ومهند لاشين إلى صفوف الأبيض، بالإضافة إلى مبلغ مالي.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى يعلن موقف الزمالك النهائي بشأن رحيل طارق حامد وعبدالله جمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.