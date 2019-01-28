كيمبيمبي حزين لغياب نيمار.. ويؤكد قادرون على العمل بدونه

عبر بريسنيل كيمبيمبي، مدافع فريق باريس سان جيرمان، عن حزنه الشديدي لما يعانيه زميله في الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا، جراء الإصابة التي تعرض لها.

وقال كيمبيمبي، في تصريحات نقلتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "نيمار؟ نحن هنا من أجل العمل، نحن جميعًا نأسف لإصابة نيمار، لكن يجب أن نؤدي جيدًا بدونه".

وأضاف: "الأمور تسير على ما يرام. هذا لا يعنني أننا سنستسلم وسنأتي إلى التدريبات بمزاج سيئ. نحن نحاول أن نبقى كما نحن كل يوم".

وتطرق مدافع باريس لحكم مباراة فريقه أمس أمام رين، وصرح: "لم يكن جيدًا، في خطأ مثل تدخل لاعب رين مباي نيانج العنيف على ثيلو كيرير، كان بإمكانه أن يوقف مسيرته نهائيًا في تدخل مثل هذا".

وأضاف: "الأمر السيئ هو أنه ذهب لمشاهدة الفيديو وأعطاه البطاقة الصفراء فقط واستمرت المباراة. وفي حادثة أقل من ذلك، حصلت على إيقاف 3 مباريات، أعترف أنني ارتكبت خطأ وقتها لكنه كان بغير إرادتي. لكن هنا التدخل كان خطيرًا".

وحول حقيقة تساهل الحكام مع خصوم باريس، ختم المدافع: "بسبب مثل هذه القرارات ينبغي معاقبة الحكام كما يحدث معنا عندما نخطئ".

وفاز باريس سان جيرمان على ضيفه رين، بنتيجة (4-1)، أمس الأحد، بالجولة 22 من الدوري الفرنسي.