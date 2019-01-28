ميسي يتصدر قائمة جائزة «الحذاء الذهبي» بـ 19 هدف

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، في تصدر قائمة سباق جائزة الحذا الذهبي، والتي تمنح للهداف على مستوى الدوريات الأوربية، عقب انتهاء جميع المواسم الكروية.

وسجل ميسي بالأمس في شباك إسبانيول يوم الأحد خلال المباراة التي انتهت بفوز البرسا بهدفين نظيفين.

ورفع ميسي رصيده إلى 19 هدف في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليواصل التربع صدارة الهدافين في الليجا، وسباق الحذاء الذهبي الذي يشهد منافسة شرسة في الآونة الأخيرة.

كما واصل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان مطاردة ميسي المتصدر، حيث سجل هدف هو الآخر في شباك رين ورفع رصيده إلى 18 هدف في الدوري الفرنسي.

ويتم احتساب الهدف بنقطتين في الدوريات الأوروبية الكبرى فيما يخص سباق الحذاء الذهبي، بينما يحتسب الهدف بنقطة ونصف في الدوريات المصنفة من (6-11)، أما بقية الدوريات، فيعادل فيها الهدف بنقطة واحدة فقط.

ليونيل ميسي (برشلونة): 19 هدف – 38 نقطة

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 18 هدف – 36 نقطة

محمد صلاح (ليفربول): 16 هدف – 32 نقطة

إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان): 16 هدف 32 نقطة

فابيو كوالياريلا (سامبدوريا): 16 هدف – 32 نقطة

ليليو (نوم كالجو): 31 هدف – 31 نقطة