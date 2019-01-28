مبخوت أمام المجنس القطري.. من يتأهل لنهائي آسيا 2019؟

يستعد منتخبي الإمارات وقطر إلى المباراة النارية التي ستجمعهما مساء الغد الثلاثاء في نصف نهائي كأس آسيا 2019، ولأول مرة يعد الثنائي لتلك المرحلة، آملين في تقيق لقب البطولة التي غابت كثيرا عن الأبيض والعنابي.

ويذكر الخليج 365 أهم وأبرز اللعبين الغائبين والمنافسين الحاضرين لقاء السحاب بين الأبيض الإماراتي والعنابي القطري، حيث تعرض إسماعيل الحمادي، ومحمد غريب، وقائد المنتخب الإماراتي، فارس جمعة، للإصابة، خلال مباراة ربع النهائي أمام أستراليا (1-0).

وبينما تبدو مواقف الثلاثي غير واضحة، فإن المدرب الإيطالي للإمارات، ألبيرتو زاكيروني، سيكون قادرا على استدعاء خميس إسماعيل، الذي كان موقوفا أمام أستراليا.

وفي المقابل، تم إيقاف كل من، بسام الراوي وعبد العزيز حاتم، صاحبا هدفي فوز قطر، على العراق وكوريا الجنوبية، حيث سيغيبان غدًا.

لكن عاصم ماديبو، وعبد الكريم حسن، سيعودان إلى تشكيلة العنابي، بعد غياب لمباراة واحدة بسبب الإيقاف.

يُذكر أن البطاقة الحمراء فقط في نصف النهائي، هي التي ستؤدي إلى غياب أي لاعب عن النهائي.

وستشهد مباراة الغد، مواجهة بين اثنين من أبرز نجوم هذه البطولة، وهما المعز علي، وعلي مبخوت.

فبعد تسجيله 6 أهداف، في بطولة آسيا تحت 23 عاما، العام الماضي، دخل القطري صاحب الجنسية السودانية الاصل المعز علي دائرة الضوء.

كما تصدر الأحداث في بطولة آسيا 2019، بتسجيله 7 أهداف خلال 5 مباريات، ما جعله يتخلف بفارق هدف واحد، عن الرقم القياسي للأسطورة الإيرانية، علي دائي، برصيد 8 أهداف في نسخة واحدة من المسابقة القارية.

ويتباهى "العنابي" أيضا، بامتلاكه صاحب أعلى تمريرات حاسمة في البطولة، وهو اليمني أكرم عفيف، الذي صنع 5 أهداف، وخلق 17 فرصة للتسجيل.

لكن التهديد الرئيسي للمرمى القطري، سيكون من خلال علي مبخوت، الذي يتصدر قائمة هدافي الأبيض، للنسخة الثانية على التوالي من كأس آسيا.

وتوج مبخوت هدافًا للبطولة السابقة، عام 2015 بأستراليا، وسيصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة، يسجل 5 أهداف في نسختين متتاليتين، في حال هز شباك قطر غدًا.

وكانت الإمارات قد حققت الفوز على قطر، في آخر 3 مواجهات مباشرة، خاصةً الانتصار (4-1) في بطولة آسيا 2015، عندما أحرز مبخوت هدفين.