بنزيما يمدح نفسه:أنا مهاجم بروح صانع ألعاب

صرح الفرنسي كريم بنزيما نجم فريق ريال مدريد الإسباني بأنه يرى نفسه لاعب رأس حربة بروح صانع ألعاب، مشيرًا إلى أنه يرغب في تقديم أفضل ما لديه في كل مباراة يشارك فيها مع المرينجي.

وكان فريق ريال مدريد قد حقق انتصارًا مميزًا مساء أمس على مضيفه إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن فعاليات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.

ونجح كريم بنزيما في تسجيل هدفين، والظهور بمستوى مميز في تلك المباراة، ليرتفع رصيده التهديفي مع ريال مدريد هذا الموسم لـ 15 هدفًا.

وتحدث كريم بنزيما حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “لا أعلم ما إذا كانت هذه أفضل مباراة لي هذا الموسم أم لا”.

وأضاف “في كل مباراة أرغب في تقديم أقصى ما لدي، والقيام بأشياء جيدة في اللقاء، بالإضافة لإحرازي الأهداف، وصناعتها”.

وتابع “الناس تطلب من المهاجم إحراز الأهداف، ولكنني أشعر بأنني لاعب رقم “9” – رأس حربة- بروح لاعب رقم 10 – صانع ألعاب-“.

وأشارت الصحيفة بأنه قام بالكشف عن يده المصابة للكاميرات أثناء هذه المقابلة، موضحًا بأن هناك حاجة إلى الالتزام، والتغلب على الشدائد.