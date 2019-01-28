ريفر بليت يواصل نزيف النقاط في ثالث مباراة على التوالي

سقط ريفر بليت في فخ الهزيمة الثالثة له على التوالي في الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، بخسارته أمام ضيفه باتروناتو دي بارانا (1-3) في إطار الجولة الـ16 من البطولة.

وبعدما خسر ريفر في وقت سابق من الشهر الجاري مباراتين مؤجلتين من الجولتين الثامنة والـ12 أمام ديفينسا إي خوستيسيا وأونيون على الترتيب، خسر مجددا مساء الأحد بالتوقيت المحلي بين جماهيره وتجمد رصيده عند 19 نقطة في المرتبة الـ12 ، مع العلم أن لديه مباراتين مؤجلتين.

وجاءت ثلاثية باتروناتو في مرمى ريفر من خلال هاتريك للاعب جابرييل أفاليوس (ق13 و36 و54) ، فيما أحرز هدف صاحب الأرض الوحيد كريستيان فيرييرا (ق63).

وبفوزه رفع باتروناتو رصيده إلى 13 نقطة في المرتبة قبل الأخيرة.

وتعادل بوكا جونيورز مع مضيفه نيويلز أولد بويز (1-1) ليحل في المركز الخامس بـ25 نقطة مبتعدا بـ14 نقطة عن راسينج المتصدر، فيما يحتل نيويلز المركز الـ19 بـ13 نقطة.

تقدم نيويلز من خلال ماكسيميليانو رودريجيز (ق25) فيما أدرك بوكا التعادل بهدف حمل توقيع داريو بينيديتو (ق78).

وفي باقي مباريات الأحد تعادل إندبنديينتي مع تاييريس (1-1) ليحتل صاحب الأرض المركز السابع بـ24 نقطة ويحل الضيوف بالمركز الـ14 بـ19 نقطة.

كما تعادل بلجرانو مع ضيفه أونيون سلبيا ليحتل الأول المركز الـ24 بـ13 نقطة ويحل الضيوف بالمرتبة التاسعة بـ23 نقطة.

وكانت الجولة قد انطلقت يوم الجمعة بتعادل بانفيلد مع سان مارتين دي سان خوان (1-1) وفوز لانوس على جودوي كروز (0-2) وديفينسا إي خوستيسيا على سان لورينزو (1-0).

واستكملت السبت بفوز أوراكان على روساريو سنترال (2-1) وأتلتيكو توكومان على خيمناسيا (4-1) وراسينج على ألدوسيفي (1-3) وتعادل تيجري مع سان مارتين دي توكومان (2-2).

وتختتم الجولة اليوم الإثنين، بمباراتي كولون مع أرجنتينوس جونيورز، وإستوديانتس مع فيليز سارسفيلد.