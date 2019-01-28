حقيقة بالأرقام.. بنزيما أفضل من رونالدو هذا الموسم!

واصل كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد تألقه في الموسم الحالي بعد قيادة الفريق للفوز على إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين يوم أمس الأحد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 21 من بطولة الليجا الإسبانية.

وقدم بنزيما أداء مميز خلال لمباراة، فعدا عن تسجيله هدفين حاسمين، نجح أيضاً في 4 مراوغات من أصل 5 قام بها، كما صنع لزملائه 5 فرص سانحة للتسجيل، وأكمل أيضاً 54 تمريرة من أصل 58 تمريرة، وهذا رقم مذهل بالنسبة لمهاجم صريح.

وبعيداً عن أرقامه أمام إسبانيول، تقمص المهاجم الفرنسي دور القائد هذا الموسم، ونجح في تسجيل 15 هدفاً حتى الآن في جميع البطولات، بواقع 9 اهداف في الليجا، و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وهدفان في كأس ملك إسبانيا، وهدف وحيد في كأس السوبر الأوروبي.

وتفوق بنزيما على زميله السابق كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس على الصعيد التهديفي لو استبعدنا الأهداف المسجلة من ركلات جزاء، حيث أحرز الدون 16 هدفاً بقميص يوفنتوس منذ وصوله، منهم 4 أهداف من علامة الجزاء، بينما لم يسجل مهاجم الريال سوى هدف وحيد من ركلة جزاء.

وسجل بنزيما 14 هدفاً هذا الموسم دون احتساب ركلات الجزاء، أي أنه هز شباك المرمى أكثر من رونالدو الذي أحرز 12 هدفاً فقط، مما يوضح مدى تحسن مستوى المهاجم الفرنسي خلال الموسم الحالي.

ولم يتولى بنزيما مهمة تنفيذ ركلات الجزاء بعد رحيل رونالدو، حيث سيطر سيرجيو راموس على جميع الكرات الثابتة، ولو كان هو المسؤول عن ذلك، لربما كان يملك الآن 23 هدفاً، على اعتبار أن راموس سجل 8 أهداف من علامة الجزاء.