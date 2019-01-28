كارفخال يكشف أخطاء ريال مدريد الدفاعية.. ويدعم رحيل موراتا

أكد داني كارفاخال، ظهير أيمن ريال مدريد، أنه سيكون سعيدًا في حال انضمام ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسي إلى أتلتيكو مدريد، متمنيا في الوقت ذاته فشله في التسجيل خلال مواجهة الفريقين.

وقال كارفاخال، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا": "إذا كان سعيدًا في أتلتيكو، فأنا سعيد من أجله، أنا أرى موراتا كصديق أكثر من منافس، إذا اتخذ هذه الخطوة فهي جيدة له".

وواصل: "أتمنى ألا يسجل في مرمانا، أنا سعيد له لأنه في إنجلترا لم تسنح له الكثير من الفرص، والثقة التي يعطيها له أتلتيكو يمكن أن تجعله يسير بشكل جيد".

وعن الفوز أمس على إسبانيول 4 ـ 2 أضاف: "هذه هي القراءة الأكثر أهمية، الفريق حاليًا يعيش لحظات جيدة، الأمور بدأت في السير بشكل صحيح".

وأكمل: "مع ذلك يتعين علينا تصحيح بعض الأمور مثل استقبال الأهداف، وهذا لا يتوقف، علينا المرور إلى نصف نهائي كأس الملك".

وأضاف: "بدون الكرة نحن أكثر قدرة على المنافسة، أكثر قوة، وهذا يسمح لنا بالظهور في حالة جيدة. هناك مراحل في هذا الموسم كانت لدينا فيها شكوك، والآن نحن جميعًا في انسجام تام وهذا يظهر في المباريات".

وتابع: "كريم بنزيما؟ لقد أظهر مدى الجودة التي يتمتع بها لفترة طويلة، نحن لسنا آلات، جميعنا يعرف بالمستوى الذي بإمكانه أن يصل إليه، وأمس كان واحدًا من أفضل أيامه".

وسيغيب كارفاخال عن المباراة المقبلة لريال مدريد، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة، وقال: "أنا لا أحفظ رصيدي من البطاقات التي أمتلكها، إنه أمر مخجل، وسأواصل التشجيع من المدرجات".

وفاز ريال مدريد أمس الأحد، على إسبانيول بنتيجة (4-2)، بالجولة 21 من الليجا، ومن المقرر أن يلتقي الملكي مع ديبورتيفو ألافيس ثم يصطدم بأتلتيكو مدريد في الجولتين المقبلتين بالمسابقة.