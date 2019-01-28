قررت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي إسناد مهمة إدارة لقاء هوم يونايتد السنغافوري مع نظيره بيرسيجا جاكرتا الإندونيسي، إلى طاقم تحكيم من دولة عمان. ويضم الطاقم العُماني، حكم الساحة يعقوب عبد الباقي، رفقة المساعدين عبد الله الجرداني وعبد الله الشماخي، بجانب الحكم الرابع قاسم الحاتمي. وتأتي المباراة في إطار التصفيات الأولى المؤهلة لدور المجموعات في دوري أبطال اسيا.

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الآسيوي يكلف طاقم تحكيم عماني لإداراة مباراة في أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.