زولا: حاولنا مع أودوي البقاء ولكنه يريد الرحيل

أكد جيانفرانكو زولا، مساعد ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي أن ناديه بذل كل ما في وسعه من أجل إقناع كالوم هودسون أودوي، لاعب الفريق، بالبقاء في ستامفورد بريدج.

وقدم أودوي، طلبا رسميا للرحيل عن البلوز، وسط رغبة كبيرة من بايرن ميونخ الألماني في التعاقد معه مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

وقال زولا، في تصريحات بحسب صحيفة "ديلي ميل": "نحن نريده أن يبقى معنا، كنا نسير جيدًا، لدينا الكثير من اللاعبين الأقوياء بجانبه، لكننا نحاول إيجاد المساحة من أجله لكي يلعب".

وأضاف: "أريد أن أؤكد، إذا نظرت للأندية الكبيرة في أوروبا، ستجد أنه ليس لديها الكثير من اللاعبين الذين يلعبون في عمر الـ18 أكثر من أودوي. لكن هذه مجرد قرارات لا تخصني، هناك تفاهم جيد بالفعل بين الجهاز والنادي، لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك".

وشارك كالوم في فوز تشيلسي على شيفيلد وينزداي، أمس الأحد، بثلاثة أهداف نظيفة، سجل فيها اللاعب هدفًا، بعدما شارك في المباراة من بدايتها.