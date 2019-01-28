شرطة أبو ظبي تدعو الجمهور إلى تشجيع مثالي والجزيرة تستبق المباراة بالأكاذيب

استبقت وسائل إعلام قطرية، وعلى رأسها قناة الجزيرة، مباراة يوم غد بين المنتخبين الإماراتي والقطري، ضمن بطولة كأس آسيا، بأخبار مفبركة.

وزعمت قناة الجزيرة القطرية أن منتخبها الوطني يتعرض لهجوم وضغوط وضرب للروح المعنوية.

وفي السياق ذاته، وعلى النقيض مما أوردته وسائل إعلام قطر حول المباراة، حرصت شرطة أبو ظبى على توجيه رسالة للجمهور الإماراتي بضرورة التحلي بالروح الرياضية والتشجيع المثالي داخل الملعب وخارجه.

ودعت شرطة أبو ظبى، الجمهور الإماراتي إلى التحلى بالروح الرياضية، والتشجيع بأسلوب حضارى داخل الملعب وخارجه خلال مباراة المنتخب الوطنى مع المنتخب القطرى.

وحثت شرطة أبوظبى الجماهير على الابتعاد عن التغريدات السلبية، التي من شأنها أن تؤجج الاحتقان، وتُفقدهم متعة الاستمتاع بمشاهدة المباراة.

ويستضيف ستاد محمد بن زايد، فى السادسة من مساء الثلاثاء مباراة الأبيض ضد قطر فى الدور نصف نهائي من كأس آسيا 2019.