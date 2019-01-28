الإصابة تغيِّب نيمار عن ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال

سيغيب نيمار دا سيلفا عن باريس سان جيرمان، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، أمام مانشستر يونايتد، يوم 12 فبراير/شباط المقبل، على ملعب أولد ترافورد، بسبب تجدد إصابته في وجه القدم اليمنى.

وذكرت إذاعة "RMC Sport" الفرنسية، أن طبيب المنتخب البرازيلي، رودريجو لاسمار، سيصل باريس، غدًا الاثنين، للاطمئان على حالة اللاعب، الذي استقبل أيضا اليوم المدير الفني لـ"السيليساو"، تيتي.

وتجددت إصابة نيمار، عقب مرور نحو عام على الإصابة الأولى، التي تعرض لها في نفس الموضع، في فبراير/شباط الماضي.

و ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الدولي البرازيلي سيغيب عن مباراة الذهاب، أمام الشياطين الحمر، لكنه قد يعود في لقاء الإياب.

وتجددت إصابة نيمار (26 عاما)، خلال مباراة فريقه مع ستراسبورج، الأربعاء الماضي، في دور الـ32 لكأس فرنسا، ليغادر الملعب والدموع تنهمر من عينيه.