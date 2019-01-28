تركي آل الشيخ يعلن عن صفقتين في بيراميدز

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك بيراميدز المصري، أنه في الطريق لإتمام صفقة جديدة، لتدعيم صفوف الفريق، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.
وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "صفقة قريبة ويمكن تكون صفقتين"، ليفتح الباب أمام تدعيمات جديدة خلال الانتقالات الشتوية الحالية.
وكان بيراميدز تعاقد مع 7 لاعبين لتدعيم صفوفه، في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، بضم عبد الله السعيد وعمرو مرعي والفلسطيني حامد حمدان والبوركيني إيريك تراوري والإكوادوري جون سيفوينتس والبيروفي كريستيان بينافينتي والسوري عمر خريبين.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري المصري، برصيد 39 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر.
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