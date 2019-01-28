يوفنتوس يقهر لاتسيو في عقر داره

حقق يوفنتوس فوزًا صعبًا على نظيره لاتسيو، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الأسبوع 21 من الدوري الإيطالي.

سجل إيمري تشان، لاعب يوفنتوس هدف لاتسيو الوحيد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 59، بينما سجل جواو كانسيلو وكريستيانو رونالدو هدفي البيانكونيري بالدقائق 74 و88.

وواصل يوفنتوس تصدره لجدول مسابقة الكالتشيو برصيد 59 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه نابولي صاحب الـ48 نقطة، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 32 نقطة بالمركز الثامن.

تألق خواكين كوريا، مهاجم لاتسيو، ومر من إيمري تشان ومن ثم ليوناردو بونوتشي من الناحية اليسرى، وتوغل داخل المنطقة قبل أن يمرر الكرة على حدود منطقة الستة ويبعدها روجاني إلى ركلة ركنية بالدقيقة 10.