بنزيما يقود ريال مدريد برباعية في إسبانيول

حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (4-2) على إسبانيول، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الليجا، في معقل الكتلان ملعب "باور 8".

وسجل لريال مدريد بنزيما في الدقائق 4 و46، وراموس في الدقيقة 15، وبيل في لدقيقة 67، بينما سجل لإسبانيول بابتيستاو في الدقيقة 25، وروساليس في الدقيقة 81.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده لـ39 نقطة في المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

أول تهديد في المباراة كان من الجبهة اليسرى، عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، الذي انطلق وسدد كرة قوية أمسك بها حارس إسبانيول دييجو لوبيز على مرتين في الدقيقة 2.