راموس يشكو من إصابة في ركبته اليسرى

تعرض سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، لإصابة في الركبة اليسرى خلال مواجهة فريقه أمام إسبانيول بالجولة الـ21 من الدوري الإسباني، في المباراة المقامة بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو.

وخلال الشوط الأول تعرض راموس لالتحام مع مهاجم إسبانيول في الدقيقة 34، قبل أن يشكو من إصابة في ركبته اليسرى حتى نهاية الشوط الأول، ليخرج بعدها ويحل بدلا منه ناتشو.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن راموس لن يشارك بشكل مبدئي في مباراة جيرونا بإياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، فيما لم يتحدد موقفه بعد من مواجهة إياكس أمستردام في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتعرض ريال مدريد لأزمة أخرى، بعد تلقى رافئيل فاران مدافع الفريق الملكي، بطاقة حمراء نتيجة عرقلة لاعب إسبانيول.