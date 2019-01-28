يوفنتوس يحصل على صفر قياسي أمام لاتسيو

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين لاتسيو ويوفنتوس، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.
وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن يوفنتوس لم يحاول تسديد أي كرة على المرمى في الشوط الأول خلال مباراة بالدوري الإيطالي، وذلك لأول مرة منذ أن بدأت الشبكة في جمع البيانات بموسم 2004/2005.
يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة اليوم برصيد 56 نقطة.
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